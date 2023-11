Un clujean a fost arestat preventiv pentru ca a condus fara permis.Ieri politistii din Apahida au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 42 de ani, cercetat sub aspectul infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, dupa ce la aceeasi data, in urma unei citatii, barbatul s-a prezentat la Politie pentru a fi audiat intr-un dosar penal ce are ca obiect infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Dupa audiere, politistii ... citeste toata stirea