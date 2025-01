Un clujean a fost arestat preventiv pentru provocarea unui incendiu, in urma cu cateva zile.Astfel, in 5 ianuarie in jurul orei 21.15 politistii din Dej au fost sesizati cu privire la un incendiu produs la o locuinta din Caseiu. La fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de pompieri, care au intervenit pentru localizarea si stingerea focului. Conform verificarilor preliminare, s-a stabilit ca sursa probabila a incendiului ar fi fost folosirea intentionata a unei surse de foc. Astfel, ... citește toată știrea