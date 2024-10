Un clujean a fost arestat preventiv si acuzat de distrugerea unui autoturism, ulterior a patruns fara drept in apartamentul proprietarilor, pe care i-ar fi agresat

Un clujean a fost arestat preventiv si acuzat de distrugerea unui autoturism, ulterior a patruns fara drept in apartamentul proprietarilor, o femeie de 43 de ani si un barbat de 44 de ani, pe care i-ar fi agresat fizic.Politia a fost sesizata in urma cu cateva zile, in 12 octombrie, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi provocat distrugeri unui autoturism, iar ulterior a patruns fara drept in apartamentul proprietarilor, o femeie de 43 de ani si un ... citește toată știrea