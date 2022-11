Un clujean a fost arestat preventiv si o femeie e cercetata sub control judiciar pentru camata, dupa perchezitii in Turda in urma cu trei zile.Perchezitiile, in total trei, au fost derulate in 25 noiembrie de catre politistii de la Investigatii Criminale Turda, cu sprijinul "mascatilor" de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Cluj si al jandarmilor. In dosarul penal sunt vizati un barbat, in varsta de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de camata, furt, santaj, inselaciune, ... citeste toata stirea