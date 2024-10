Un clujean a fost condamnat azi la inchisoare in regim de detentie, dupa ce si-a batut sotia in strada.Fapta s-a petrecut in 9 august anul trecut, in jurul orei 19, cand inculpatul si-a agresat sotia pe strada Dambovitei, langa un fast-food. A lovit-o cu pumnul in zona fetei, cauzandu-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de ingrijiri medicale, iar prin gesturile si violentele savarsite a adus o atingere grava demnitatii persoanei vatamate si a tulburat ... citește toată știrea