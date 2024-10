Un clujean a fost condamnat definitiv azi la inchisoare, cu executare, dupa ce a fost surprins la volan, in Cluj-Napoca, desi avea dreptul de conducere suspendat.Soferul a fost condamnat la inchisoare in regim de detentie, un an si patru luni de inchisoare, de catre Judecatoria Cluj-Napoca in 27 februarie. Inculpatul a facut insa apel, nemotivat, iar azi Curtea de Apel i-a respins apelul, astfel ca decizia a ramas definitiva. Inculpatul are 47 de ani si are antecedente penale.Conform ... citește toată știrea