Un clujean a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare, vineri, dupa ce a furat in mai multe randuri din magazine, fiind prins in flagrant; a cerut in apel doar ca masurile preventive sa fie mai blande.Clujeanul a fost condamnat vineri la un an si trei luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins in doua randuri in flagrant furand din magazine; este o decizie definitiva, luata de Curtea de Apel Cluj, care a judecat apelul inculpatului, ce a cerut doar ca pedeapsa preventiva ... citește toată știrea