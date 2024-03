Un clujean a fost condamnat ieri la inchisoare cu suspendare, definitiv, dupa ce s-a urcat beat la volan si, oprit de politie, a prezentat un permis de conducere falsificat. A fost condamnat pentru fals material si uz de fals.Fapta dateaza inca din 25 septembrie 2020, cand in jurul orei 18.20 in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare a fost oprit in trafic pe DJ 161A si a prezentat ca autentic un permis de conducere falsificat, in vederea justificarii conducerii autovehiculului pe ... citește toată știrea