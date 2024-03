Un clujean a fost condamnat ieri la sase ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat cu doua persoane vatamate in regim de detentie, plus cateva luni de inchisoare pentru doua infractiuni de distrugere si una de tulburare a linistii publice.Inculpatul se afla in arest preventivde un an, din 27 februarie 2023. Masina sa, folosita la infractiune, a fost confiscata - mai exact echivalentul in bani al acesteia, 5.500 de euro. In plus a fost condamnat la daune morale de 10.000 si 50.000 ... citește toată știrea