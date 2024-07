Un clujean a fost condamnat in urma cu cateva zile la inchisoare cu executare, patru luni, pentru ca a furat trei bete de pescuit, un portmoneu, un pachet de tigari si un aparat GPS din doua masini - in urma cu cinci ani.Inculpatul a fost condamnat pentru doua cazuri de furt - cate trei luni de inchisoare in regim de detentie, pedepse contopite de instanta judecatoriei Gherla, care a aplicat-o pe cea mai grava si a adaugat un spor de o treime din a doua, rezultand patru luni de inchisoare - ... citește toată știrea