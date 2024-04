Un clujean a fost condamnat la ani de inchisoare in regim de detentie dupa ce si-a luat la bataie propriul tata. Decizia a luat-o Judecatoria Turda, ieri.Conform actelor de la dosar, barbatul, recidivist, a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, dupa ce in 20 ianuarie anul trecut dupa-masa in jurul orei 16.30 s-a deplasat la locuinta tatalui sau din Salicea, unde pe fondul unor discutii in contradictorii iscate intre cei doi, i-a aplicat mai multe lovituri cu ... citește toată știrea