Un clujean a fost condamnat la ani grei de inchisoare pentru talharie.Inculpatul, condamnat in urma cu cateva zile la Judecatoria Gherla, a recunoscut savarsirea faptei. Acesta e acuzat ca in 4 august 2019, in jurul miezului noptii, a vizitat la domiciliu persoana vatamata. Initial, inculpatul i-a solicitat victimei sa-i ofere ceva de mancare dar, la scurt timp, a luat un cutit de pe masa cu care a amenintat-o pentru a-i da banii din casa, acesta avand cunostinta de faptul ca persoana ... citeste toata stirea