Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a condus beat pe un drum din Cluj.Decizia a fost luata in urma cu cateva zile de Judecatoria Cluj-Napoca si e atacabila cu apel, nefiind definitiva.Fapta s-a petrecut in 14 septembrie 2019, in jurul orei 23.35, cand inculpatul a condus o masina marca BMW pe DN1F, prin localitatea Suceag, in timp ce avea o alcoolemie de peste 0,80 g‰ alcool pur in sange, mai exact o imbibatie alcoolica de 2.25 g‰ alcool pur in sange ... citeste toata stirea