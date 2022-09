Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost prins la volan desi nu avea permis de conducere, de doua ori.Procesul a durat aproape trei ani si a fost solutionat, doar in prima instanta, in urma cu cateva zile, la Judecatoria Gherla. Astfel, fapta dateaza din 19 noiembrie 2019, in jurul orei 22, cand politistii au oprit in trafic o masina carese deplasa dinspre Luna de Jos spre Bontida. In masina se afla un sofer, concubina acestuia si fetita lor. Soferul, au constatat ... citeste toata stirea