Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a furat la o petrecere un telefon mobil, de valoare redusa.Fapta s-a petrecut in 18 ianuarie 2020, dupa ora 2 dimineata, la o petrecere de majorat din Campia Turzii. Telefonul sustras e un Samsung Galaxy J7, care ulterior a fost vandut de hot pentru 250 de lei, dar numai dupa doua saptamani, catre un coleg de munca. Victima nu s-a constituit parte civila in proces, dupa ce si-a recuperat telefonul.Victima a aratat ca in noaptea