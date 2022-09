Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce si-a rupt in bataie concubina.Acesta a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru violenta in familie in forma continuata, dupa ce in 30 martie si-ar fi rupt in bataie concubina, in masina in care se aflau, o masina neinmatriculata, pe o pasune in comuna Frata. Conform rechizitoriului aflat la dosar, barbatul ar fi lovit-o cu pumnul in zona urechii drepte pe concubina sa, iar dupa ce au ajuns acasa a lovit-o de mai ... citeste toata stirea