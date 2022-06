Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit cu capul in gura un barbat in Floresti si l-a amenintat cu maceta, dupa care l-a fugarit printre blocuri.Inculpatul a fost condamnat in prima instanta pentru lovire si alte violente la un an de inchisoare, in martie, dar acesta a atacat decizia la Curtea de Apel, care in urma cu cateva zile i l-a respins, astfel ca decizia a ramas definitiva. Pedeapsa cu inchisoarea a fost data cu suspendare, dar inculpatul mai este ... citeste toata stirea