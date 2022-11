Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a provocat, beat, un accident grav cu patru raniti, dupa care a fugit in paduri.Soferul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si la pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de parasirea locului accidentului,, de catre Judecatoria Huedin, in urma cu cateva zile, in 31 octombrie. Decizia poate fi ... citeste toata stirea