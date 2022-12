Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce si-a rupt in bataie vecinul, i-a rupt ambele maini pentru ca nu i-a dat 30 de lei imprumut.Faptele s-au petrecut in martie anul trecut, seara in jurul orei 23, cand barbatul a mers la un vecin si i-a cerut sa-i imprumute suma de 30 de lei; acesta din urma i-a spus insa ca nu a primit pensia si astfel nu are bani pe care sa ii imprumute, motiv pentru care inculpatul a plecat de la domiciliul persoanei vatamate.Dupa aproximativ ... citeste toata stirea