Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru ca, beat fiind, a agitat un briceag in aer. Procesul sau a durat aproape patru ani.Faptele s-au petrecut in 16 septembrie 2019, in jurul orei 14, iar condamnarea a fost pronuntata in urma cu cateva zile. In fapt, inculpatul circuland cu troleibuzul liniei 6 dinspre statia situata peste drum de sediul Sectiei 2 de politie, de la Regionala CFR, spre capatul de linie situat in zona Podului IRA, avea asupra sa, in buzunar, un cutit tip briceag cu ... citeste toata stirea