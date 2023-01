Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru nerespectarea unui ordin de protectie emis impotriva sa la cererea sotiei; urmarit de Politie, a derapat cu masina, rupt de beat fiind, si s-a rasturnat cu automobilul intr-un sant

Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru nerespectarea unui ordin de protectie emis impotriva sa la cererea sotiei; in plus, urmarit de Politie, a derapat cu masina, rupt de beat fiind, si s-a rasturnat cu automobilul intr-un sant.Impotriva acestuia a fost emis un ordin de protectie in 2021, la cererea sotiei, prin care acestuia i s-a cerut ca timp de sase luni, din 15 martie 2021, sa pastreze o distanta minima de o suta de metri fata de persoana vatamata, de locuinta acesteia si de ... citeste toata stirea