Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor dupa ce si-a lovit vecinul cu un par in cap, pe fondul unor nemultumiri funciare.Acesta a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare de catre Tribunalul Cluj in urma cu o luna, iar Curtea de Apel a respins apelul formulat impotriva verdictului, care a ramas astfel definitiv.Faptele s-au petrecut in urma cu doi ani, in februarie 2020, in Jucu de Mijloc. In faza de urmarire penala si initial in faza de judecata ... citeste toata stirea