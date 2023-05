Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor dupa si-a lovit ginerele cu masina, intentionat.Decizia a fost luata de instanta Tribunalului Cluj in urma cu cateva zile, care l-a condamnat pe barbat la cinci ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Rechizitoriul depus la dosar arata ca in 29 august 2020 in jurul orei 18 inculpatul ar fi condus autoturismul personal prin Valea Draganului si, ajuns in fata imobilului cu numarul 91, dupa ce si-ar fi observat ginerele care ... citeste toata stirea