Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru tentativa de talharie dupa ce a rupt in bataie vanzatoarea unui magazin, frustrat ca berile vandute nu erau reci.Fapta s-a petrecut in urma cu cateva luni, in 25 mai, seara in jurul orei 18.20. In timp ce se afla in incinta unui magazin alimentar, inculpatul a agresat-o fizic pe vanzatoare, cerandu-i toti banii din incinta, dupa care a fugit de la fata locului ca urmare a activarii butonului de panica de catre vanzatoare, fara sa mai fure nimic. ... citeste toata stirea