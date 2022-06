Un clujean a fost condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane in forma continuata dupa ce si-a obligat concubina nevazatoare sa cerseasca si i-a luat toti banii. "Vezi ca-i 12 ceasu, fara 3 minute, la ora 3 esti acasa cu ba

Un clujean a fost condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane in forma continuata dupa ce si-a obligat concubina nevazatoare sa cerseasca si i-a luat toti banii.In proces s-a demonstrat ca in 2018 inculpatul a recrutat-o prin inducere in eroare pe persoana vatamata, persoana cu dizabilitati vizibile si incadrata in grad de handicap permanent, cu o situatie personala, materiala si familiala precara, cu scopul de a o exploata prin obligarea la practicarea ... citeste toata stirea