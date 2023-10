Un clujean a fost condamnat la sase luni de inchisoare pentru ultraj, in urma cu cateva zile, dupa ce a amenintat doi jandarmi cu moartea, agitand o sabie si determinandu-i sa-si scoata pistoalele.Fapta s-a petercut in 27 septembrie 2019 cand inculpatul l-a amenintat cu moartea pe un jandarm in timp ce acesta se afla in exercitarea atributiilor de serviciu. Organele de urmarire penala au fost sesizate prin plangerea persoanei vatamate in 30 septembrie 2019, dupa trei zile. Din probatoriul ... citeste toata stirea