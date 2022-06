Un clujean a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu executare, dupa ce a furat un laptop si un telefon Nokia 3310.E vorba de un barbat recidivist care a fost condamant in 4 mai de catre Judecatoria Cluj-Napoca la trei ani de inchisoare cu executare pentru furt calificat, iar apelul la aceasta decizie, facut de catre inculpat, a fost respins in urma cu cateva zile de Curtea de Apel Cluj, astfel ca decizia a ramas definitiva.Faptele s-au petrecut la inceputul anului, in 6 ianuarie, cand ... citeste toata stirea