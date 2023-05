Un clujean a fost condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare cu executare dupa ce a aprins zeci de baloti de fan pe un teren viran.Barbatul, care are patru clase si nu are loc de munca, iar instanta care l-a condamnat a retinut ca acesta "are o comportare necorespunzatoare in familie si societate, se afla in conflict cu concetatenii sai; este cercetat in alte 5 dosare penale pentru infractiuni de lovire, furt si distrugere", a fost condamnat de catre Judecatoria Gherla in urma cu cateva ... citeste toata stirea