Un clujean a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare pentru doua infractiuni de abuz de incredere prin fraudarea creditorului, dupa ce a inchiriat apartamente in regim hotelier, luni de zile, dar nu a mai platit chiria.Inculpatul a fost condamnat definitiv joi de catre Curtea de Apel Cluj. Instanta a retinut ca in 14 martie 2018 reprezentanta unei firme care are ca obiect de activitate inchirierea in regim hotelier a unor imobile, a fost contactata de catre inculpat, ... citeste toata stirea