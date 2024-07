Un clujean a fost condamnat la zece luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj, saptamana trecuta, dupa ce a injurat un politist local care i-a cerut sa-si mute masina.Clujeanul, un agent de vanzari de 45 de ani, a fost trimis in judecata pentru ultraj, dupa ce in 8 octombrie 2022 in jurul orei 10 dimineata fiindu-i solicitat sa isi mute masina de pe strada, intrucat traficul a fost restrictionat pe durata evenimentelor ce au avut loc cu ocazia Zilelor Clujului, s-a apropiat cu ... citește toată știrea