Un clujean a fost condamnat pentru proxenetism la trei ani de inchisoare cu suspendare, si-a obligat prietena de doar 14 ani sa se prostitueze

Un clujean a fost condamnat pentru proxenetism la trei ani de inchisoare, in urma cu doua zile, si-a obligat prietena de doar 14 ani sa se prostitueze.Barbatul a fost trimis in judecata in martie, dar faptele sunt mai vechi: in rechizitoriu se arata in esenta ca inculpatul in perioada cuprinsa intre vara anului 2018 si luna noiembrie 2019, a determinat-o pe prietena sa sa intretina raporturi sexuale contra cost cu diferite persoane, a sprijinit activitatea de prostitutie a minorei prin ... citește toată știrea