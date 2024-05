Un clujean a fost dat disparut ieri, e cautat de Politie, a disparut de 2 zile

Un clujean a fost dat disparut ieri, e cautat de Politie.Astfel, ieri Politia din Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca o zi mai devreme, in 25 mai in jurul orei 8 dimineata, clujeanul Alexandru Iuhos, in varsta de 66 de ani, a plecat voluntar de la locuinta sa din Cluj-Napoca si nu a revenit pana la ora respectiva.La momentul plecarii acesta era imbracat cu pantaloni negri, geaca neagra, bluza maro ... citește toată știrea