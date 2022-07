Un clujean a fost desemnat tezaur uman viu, e singurul carbunar din Cluj

Un clujean a fost desemnat tezaur uman viu, de catre Ministerul Culturii.E vorba de carbunarul Iosif Bordea din localitatea clujeana Muntele Rece. "Iosif a Mitului din Muntele Rece", asa cum il stiu satenii, are 63 de ani si duce mai departe mestesugul de "a face carbunare", ajutat de sotia lui, Ileana. A invatat in tinerete, alaturi de tatal si bunicul sau. Putinii cauaci, adica fierari, care mai sunt activi in zona isi aduc carbunii de la el. Carbunarul si-a crescut cei noua copii ... citeste toata stirea