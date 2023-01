Un clujean a fost evacuat din locuinta dupa ce instanta a pronuntat impotriva sa un ordin de protectie in favoarea sotiei si copiilor.Judecatoria Cluj-Napoca a emis in urma cu cateva zile un ordin de protectie impotriva unui clujean care in 23 decembrie si-ar fi agresat sotia pe fondul consumului de alcool. Mai exact, conform datelor de la dosar, acesta a lovit-o cu pumnul in zona abdomenului si a tras-o de par aruncand cu obiecte spre aceasta. Totodata, le-a impins pe cele doua fiice, care ... citeste toata stirea