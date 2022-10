Un clujean a fost gasit mort in propria locuinta! Politistii continua cercetarile pentru a stabili cauza

Un barbat din municipiul Campia Turzii a fost gasit mort in propria locuinta. Barbatul in varsta de 57 de ani nu prezenta urme de violenta."La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 13.40, Politia municipiului Campia Turzii a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost gasit decedat in propria locuinta din municipiul Campia Turzii.O echipa operativa s-a deplasat la fata locului, constatand ca aspectele sesizate se ... citeste toata stirea