Un clujean a fost retinut 24 de ore dupa ce a fost acuzat de tentativa de viol, are dosar penal pentru 4 infractiuni

Un clujean a fost retinut 24 de ore dupa ce a fost acuzat de tentativa de viol.S-a intamplat ieri in jurul orei 11 cand politistii din Campia Turzii au fost sesizati de catre o femeie, de 37 de ani, despre faptul ca ar fi fost victima unei tentative de viol. Din activitatile investigativ-operative derulate de politisti a reiesit ca, un barbat de 56 de ani ar fi patruns fara drept in locuinta femeii din comuna Frata, cu scopul de a intretine relatii sexuale cu aceasta, contrar vointei ei. In ... citește toată știrea