Un clujean a fost retinut de politisti dupa ce a provocat un accident soldat cu pagube materiale fiind rupt de beat si cu dreptul de a conduce suspendat.Accidentul a avut loc ieri in Apahida, a fost provocat de un clujean de 51 de ani aflat sub influenta bauturilor alcoolice si avand dreptul de a conduce suspendat. Acesta ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, acrosand gardul unui imobil, evenimentul rutier soldandu-se cu pagube materiale. In cadrul verificarilor efectuate ... citeste toata stirea