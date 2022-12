Un clujean a fost retinut dupa ce a fost prins beat la volan, desi nu avea permis de conducere, si a provocat un accident.S-a intamplat ieri in Huedin, e vorba de un barbat de 47 de ani din comuna Aghiresu, care a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere si aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 20, barbatul ar fi condus autoturismul pe DJ108C, in afara localitatii Garbau, iar la un moment dat ar fi acrosat o ... citeste toata stirea