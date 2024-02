Un clujean a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins asupra faptului, in timp ce incerca sa fure dintr-o locuinta.Barbatul, un tanar de 26 de ani din comuna Aschileu Mare, a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii din Gherla, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de tentativa la infractiunea de furt calificat. In fapt, in 20 februarie in jurul orei ... citește toată știrea