Un clujean a fost talharit de doi minori, in timp ce se intorcea de la club. Agresorii au cheltuit banii sustrasi pe suc si jocuri de noroc

Un clujean a fost talharit pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca, in timp ce se intorcea la domiciliul sau de la o petrecere desfasurata in clubul NOA. Agresorii, doi minori in varsta de 15, respectiv 16 ani, i-au aplicat mai multe lovituri barbatului si i-au sustras geaca acestuia si suma de 200 de lei. Ulterior, cei doi minori au cheltuit banii la un magazin din apropiere, de unde si-au cumparat suc si tigari, dar si la o sala de jocuri de noroc. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut