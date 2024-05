Un clujean a fost trimis in judecata dupa ce a sechestrat o minora. Barbatul are si un cazier "bogat"

Un barbat din Campia Turzii a fost trimis in judecata dupa ce ar fi sechestrat si abuzat sexual o minora, in varsta de 14 ani, avand, totodata, si alte fapte ilegale la activ.Clujeanul este acuzat de savarsirea mai multor infractiuni, precum conducerea vehiculului sub influenta alcoolului, lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare, lovirea sau alte violente, distrugere, hartuire, santaj.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in data de 4 ianuarie 2024, barbatul ar fi agresat-o pe o ... citește toată știrea