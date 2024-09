Un clujean a fost trimis in judecata ieri pentru comiterea infractiunii de violarea vietii private.Mai exact, conform rechizitoriului, acesta in perioada 12 martie - 28 octombrie anul trecut a postat pe un site specializat, fara acordul persoanei vatamate, doua videoclipuri in care aceasta ii realizeaza raporturi sexuale orale inculpatului si in care apare imaginea acesteia in ipostaze intime, ... citește toată știrea