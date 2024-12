Un clujean a fost trimis in judecata ieri pentru conducere sub influenta alcoolului la un an de la comiterea faptei.Astfel, inculpatul a fost trimis in judecata dupa ce ieri instanta Judecatoriei Cluj-Napoca a constatat legalitatea sesizarii prin rechizitoriu. In actul de sesizare s-a retinut ca, in 7 decembrie anul trecut in jurul orei 7, inculpatul a condus autoturismul marca BMW pe Calea Floresti avand o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange, limita de la care ... citește toată știrea