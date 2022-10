Un clujean a fost trimis in judecata in urma cu cateva zile pentru acces ilegal la un sistem informatic, la doi ani de la comiterea faptelor.Conform rechizitoriului DIICOT Cluj, inculpatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si alterarea integritatii datelor informatice. In actul de sesizare, sub aspectul starii de fapt, s-a retinut ca inculpatul in mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, in 16 iulie 2020 a ... citeste toata stirea