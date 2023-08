Un clujean a fost trimis in judecata pentru talharie calificata dupa ce a furat un telefon mobil de 4.000 de lei.Fapta s-a petercut in 6 mai, in jurul orei 6 dimineata, in statia de transport public aflata pe Calea Manastur, vis-a-vis de centru comercial Platinia. Inculpatul a deposedat-o pe persoana vatamata de un telefon mobil marca Iphone, , dupa care, in timp ce se afla in autobuzul linei 24 B, a lovit-o cu cotul in piept pe persoana vatamata care incerca sa isi recupereze telefonul iar ... citeste toata stirea