Un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii.Barbatul, din municipiul Campia Turzii este banuit de comiterea, in forma continuata, a infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si furt, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal.Din cercetari a rezultat ca in perioada 12 mai - 16 iunie a.c., profitand de neatentia unui barbat de 85 ... citeste toata stirea