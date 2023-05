Un clujean este dat disparut, dupa ce a plecat de la domiciliul din Cluj-Napoca, duminica, in data de 7 mai, si nu a mai revenit. Barbatul a iesit din casa insotit de cainele sau, rasa Husky."La data de 8 mai a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RIPAS CLAUDIU DAMIAN, in varsta de 26 de ani a plecat voluntar la data de 7 mai a.c., in jurul orei 18.00, de la locuinta sa situata in municipiul Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a ... citeste toata stirea