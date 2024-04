Un clujean a pretins ca e avocat si chiar a reprezentat in fata judecatorilor o femeie intr-un proces de divort. Amenda penala e consistenta

Viorel Bondor sustine ca este avocat si s-a prezentat in fata instantei pentru a reprezenta o femeie intr-un proces de divort. Femeia care voia sa divorteze, aflase de la o cunostinta ca barbatul este avocat si a semnat un contract cu el, platindu-i un avans de 1600 lei, pentru a fi reprezentata in fata instantei.Un clujean a pretins ca este avocat si a depus in instanta acte cu stampila cu Baroul ClujPotrivit procurorilor, clujeanul a depus in instanta documente stampilate cu o stampila pe ... citește toată știrea