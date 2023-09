Un clujean care locuieste in cartierul "Intre Lacuri" a ramas fara cuvinte dupa ce politistii locali i-au inmanat un avertisment pentru plimbarea catelului intr-un parc de joaca pentru copii. Barbatul spune ca "doar a tranzitat 50 de metri" pana la locul unde puteau fi plimbati cainii, moment in care a fost "prins" de politistii locali.Incidentul s-a petrecut in cartierul Intre Lacuri, intr-un mic parc amenajat pentru copii, situat pe strada Nirajului nr.9. Politistii au mentionat ca aveau ... citeste toata stirea