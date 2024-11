Un clujean a ramas fara permis azi pentru sapte luni, un record, dupa ce a efectuat o depasire neregulamentara si a lovit doua masini pe contrasens

Un clujean a ramas fara permis azi pentru sapte luni, un record, dupa ce a efectuat o depasire neregulamentara si a provocat un accident lovind doua masini pe contrasens, din fericire doar cu pagube materiale.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 8.40 pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca. Din primele verificari s-a constatat ca un tanar de 24 de ani, care conducea un autoturism in directia localitatii Dezmir, ar fi efectuat o depasire neregulamentara, intrand in coliziune cu ... citește toată știrea